В СВО две недели назад погиб 33-летний гвардии рядовой из Перми

Федотов Николай Александрович родился в селе Казанка под Оханском. Его воспитала многодетная семья, он был у родителей пятым ребенком. После срочной службы уехал в Пермь, где с 2013 года жил и работал, создал семью.
«В родном селе Николай окончил школу, продолжил учебу в Строгановском колледже», — рассказали в администрации Оханского округа.
Весной 2024 года Николай Федотов заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в зоне СВО. Служил гвардии рядовым. Погиб 12 февраля 2026 года в возрасте 33 лет.
Прощание с погибшим военнослужащим проведут 24 февраля с 14:00 в Доме культуры селе Казанка. Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего, разделяет боль постигшей утраты.