В Братске открыли вторую скульптуру в память о героях СВО

В Падунском районе Братска, в сквере возле храма святителя Иннокентия, открыли скульптурную композицию, посвященную участникам специальной военной операции. Это уже второй подобный монумент в городе — первый установили в декабре 2025 года на бульваре Орлова. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Инициаторами выступили сами жители Братска — родные бойцов, жены и те, кто сейчас «за ленточкой» или уже вернулся. Место выбрали не случайно — на Руси испокон веков воинов провожали и встречали у стен святынь.
— Теперь образы наших героев будут под защитой неба и Божьего благословения. Каждый, кто идет мимо или заходит в храм, сможет остановиться, помолчать и поклониться их подвигу, — сказал на открытии мэр Александр Дубровин. Он также поблагодарил скульптора Ивана Зуева, создавшего композицию из армированного железобетона с металлическим оружием.
В день открытия дочери погибшего героя Сергея Балушкина вручили орден Мужества, которым его наградили посмертно. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю молодого отца и успешного предпринимателя из Иркутска, который героически погиб в зоне спецоперации.