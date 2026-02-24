В Братске открыли вторую скульптуру в память о героях СВО

— Теперь образы наших героев будут под защитой неба и Божьего благословения. Каждый, кто идет мимо или заходит в храм, сможет остановиться, помолчать и поклониться их подвигу, — сказал на открытии мэр Александр Дубровин. Он также поблагодарил скульптора Ивана Зуева, создавшего композицию из армированного железобетона с металлическим оружием.