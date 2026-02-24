В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты: возможны переносы, отмены и объединения рейсов

Аэропорт Сочи утром 24 февраля вернулся к полноценной работе после почти суточного простоя. Десятки рейсов задерживаются на прилет и вылет. Самолеты начинают обслуживать в порядке очередности.
В аэропорту предупредили, что в течение ближайших суток авиакомпании будут стабилизировать расписание. «Также возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме в условиях пиковых нагрузок. Работает оперативный штаб, а в залах — менеджеры по гостеприимному сервису.
Ранее «Югополис» сообщал, что ограничения на полеты из-за атак БПЛА вводили несколько раз в течение 23 февраля. Аэропорт не работал всю ночь. В результате почти 100 самолетов выбились из графика. Часть экипажей приняли решение уйти на запасные аэродромы.