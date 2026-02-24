Ричмонд
ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них семь уничтожены над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской, Ростовской областями и Азовским морем.

За ночь над регионами России силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве.

