Экс-разведчик США Риттер раскрыл, кто стоит за ударом Киева по Удмуртии

Бывший американский разведчик Риттер раскрыл, кто стоит за ударами Киева по объектам в Удмуртии. Также он рассказал об угрозах со стороны США. По его словам, американцы продолжают наращивать ядерный потенциал.

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, кто стоит за атаками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на объекты в Удмуртии.

«Разведывательные данные, позволившие осуществить эту атаку, поступили от ЦРУ и британской разведки MI-6. Продолжающиеся переговоры при посредничестве США — это всего лишь уловка, позволяющая Украине выполнять грязную работу на настоящих врагов России», — написал он в социальной сети X*.

По словам Риттера, американцы продолжают наращивать стратегический ядерный потенциал, кроме того, Запад пытается раскачать «пятую колонну» в РФ, чтобы навредить стране.

Также экс-разведчик призвал Россию дать понять Европе, что следующая атака НАТО на стратегическую российскую инфраструктуру будет последней.

Напомним, в субботу, 21 февраля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в регионе подвергся атаке. По данным республиканского Минздрава, пострадали 11 человек.

В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что противник мог использовать для атаки не только дроны.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

