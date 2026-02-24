Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, кто стоит за атаками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на объекты в Удмуртии.
По словам Риттера, американцы продолжают наращивать стратегический ядерный потенциал, кроме того, Запад пытается раскачать «пятую колонну» в РФ, чтобы навредить стране.
Также экс-разведчик призвал Россию дать понять Европе, что следующая атака НАТО на стратегическую российскую инфраструктуру будет последней.
Напомним, в субботу, 21 февраля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в регионе подвергся атаке. По данным республиканского Минздрава, пострадали 11 человек.
В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что противник мог использовать для атаки не только дроны.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.