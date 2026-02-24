Ричмонд
Утром 24 февраля над Ростовской областью сбит еще один БПЛА

С 07:00 до 09:00 24 февраля над территорией Ростовской области был сбит один украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

Кроме этого, один дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об уничтожении одного беспилотника с 23:00 23 февраля до 07:00 24 февраля. В тот же период над Азовским морем силы ПВО сбили девять БПЛА.

