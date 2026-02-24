Утром 24 февраля над Ростовской областью сбит еще один БПЛА

Кроме этого, один дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об уничтожении одного беспилотника с 23:00 23 февраля до 07:00 24 февраля. В тот же период над Азовским морем силы ПВО сбили девять БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше