За ночь над Черноземьем уничтожили 22 беспилотника

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не прокомментировал ночные атаки на регион. При этом он напомнил, что с начала СВО прошло уже четыре года, и рассказал, какой ущерб понес регион за это время: «Минометные, ракетные обстрелы, массированные атаки дронов, самое страшное — гибель мирных жителей, сотен мирных жителей, тысячи раненых, горе в семье, невосполнимые потери, ничем невосполнимые утраты».