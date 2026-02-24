Боец Леонид Гончаров из Нукутского округа погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Леонид Гончаров из Нукутского округа. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, защитника Отечества провожают в последний путь 24 февраля.
— После окончания школы Леонид Гончаров поступил в архитектурный институт, учился там два года. Он много работал, в том числе в строительной бригаде. В 2018 году был призван на срочную службу, — вспоминают в администрации.
Родные отзываются о нем как о добром, ответственном человеке, который всегда был готов прийти на помощь. «За ленточку» герой отправился весной 2024 после подписания контракта. Погиб осенью того же года при выполнении боевого задания. Ему было 30 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Падунском районе Братска открыли скульптурную композицию, посвященную участникам специальной военной операции. Это уже второй подобный монумент в городе.