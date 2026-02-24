Помощь и открытый диалог: в Думе Владивостока прошла встреча с участниками СВО

Накануне Дня защитника Отечества в Думе города Владивостока состоялась встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей. Депутаты поздравили бойцов и ветеранов с праздником, а за день до этого навестили военнослужащих, проходящих реабилитацию в госпитале Тихоокеанского флота, и вручили награды волонтерам, которые плетут сети для передовой, сообщает ИА PrimaMedia.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик, открывая встречу, подчеркнул важность единства перед лицом общих задач и выразил твердую уверенность в том, что победа уже близка.
Особое место в выступлении председателя Думы заняла тема гуманитарной миссии. Андрей Брик напомнил, как жители Владивостока помогали мирным гражданам в Курской области, вынужденным укрываться в храмах и монастырях; конкретно — о монастыре «Коренная Пустынь» Курской епархии, где были развернуты пункты временного размещения и куда неоднократно доставлялись из Владивостока одежда, продукты и предметы первой необходимости, отметив, что митрополит Курский и Рыльский Русской православной церкви Герман, настоятель монастыря выразил благодарность Думе, а также глубокую признательность всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.
«В эти дни мы чествуем героев специальной военной операции, которые преумножают славу поколения победителей, эффективно выполняя боевые задачи по защите мирного населения воссоединенных регионов. Со своей стороны, Дума Владивостока в рамках мер системной правовой поддержки семей участников СВО установила льготы по питанию детей в школах, оплате ухода за детьми в муниципальных детсадах, право на внеочередное получение мест в дошкольных образовательных учреждениях. Ни один человек не отказал в помощи по сбору гуманитарного груза в зону специальной военной операции. И мы эту работу будем продолжать», — отметил председатель Думы Владивостока.
В 2022 году Дума города совместно с партией «Единая Россия» и молодогвардейцами взяла шефство над отдельным инженерным полком Тихоокеанского флота. За время шефства была проделана поистине масштабная работа, в том числе при содействии Думы выполнен ремонт столовой, которая стала комфортным пунктом питания в полку, сегодня помещение является более функциональным и уютным, модернизирована библиотека, в которую доставили более тысячи экземпляров книг. Сейчас оказывается содействие в реконструкции казармы 1913 года постройки.
Командир полка акцентировал, что этот объект принят в работу совместно с командованием флота, депутатами и партнерами Думы. Как подчеркнул Андрей Брик, Владивосток, будучи Городом воинской славы, делает всё для приближения Победы.
В феврале, накануне праздника Дня защитника Отечества, состоялась передача военнослужащим грузового автомобиля. Председатель Думы Андрей Брик вручил ключи от машины командиру полка. Этот автомобиль, предоставленный министерством здравоохранения Приморского края, в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции. Командир части отметил, что машина многофункциональная и будет востребована в боевых условиях. Организацией подготовки и передачи самосвала занимался депутат Думы, руководитель городской общественной организации «Молодая гвардия» Артем Володин.
Ранее краевой Минздрав передал три автомобиля, которые при содействии депутатов Думы были восстановлены, два из них уже работают «за ленточкой», третий — находится в ремонте, который планируется завершить в короткое время.
Встреча депутатов с участниками СВО прошла в формате открытого диалога, где гости мероприятия могли задать волнующие вопросы и поделиться насущными проблемами. Андрей Брик подчеркнул, что Дума всегда готова подключиться к решению проблемы, выйти на нужный уровень — будь то руководство госпиталя или администрации города, чтобы помочь в конкретной ситуации. Он привел примеры, когда точечное оказание помощи приносило результаты.
Отдельно был поднят вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами. Руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления Следственного комитета России по Тихоокеанскому флоту Максим Колосков сообщил, что налажено плотное сотрудничество с правительством края и администрацией города по вопросам гуманитарной помощи. Ведомство также оказывает всестороннюю юридическую и правовую поддержку участникам СВО и членам их семей, помогая в решении житейских проблем и защите их прав, а также в стационарных лечебных учреждениях.
Ярким примером эффективной совместной работы стала история с оказанием помощи трем медсестрам военного госпиталя, семьи которые ютились в зданиях барачного типа с печным отоплением. Как рассказал Артем Володин, обращение поступило от руководства лечебного учреждения. Выяснилось, что судьбы этих женщин неразрывно связаны с защитниками Отечества: у первой муж находится на передовой, она одна ухаживает за ребенком с ДЦП, у второй — старший сын погиб в ходе спецоперации, младший продолжает воевать в зоне СВО. У третьей муж погиб в 2024 году, она осталась одна с двумя детьми. Проживают эти семьи в старом бараке с печным отоплением. Благодаря оперативной помощи Думы, главы и администрации Владивостока, женщины получили небольшие, но благоустроенные квартиры и продолжают свой самоотверженный труд.
Среди приглашенных была и жена бойца Николая Мариенко — Марина, которая пришла на встречу вместо супруга, получившего тяжелое ранение. Она подчеркнула, что такие мероприятия чрезвычайно важны, поскольку играют огромную социальную роль, особенно в преддверии такого праздника. Она отметила, что депутаты оказывают не только финансовую поддержку, но и помогают с гуманитарной помощью, а также оперативно решают житейские, бытовые вопросы ребят, находящихся на передовой, и их семей.
Особую атмосферу встрече придало присутствие тех, для кого защита Родины стала не только долгом, но еще и источником творческого вдохновения. Николай с позывным Маэстро — участник СВО в составе легендарной 155-й бригады морской пехоты, автор-исполнитель, почти всё лето 2023 года выполнял боевые задачи на Южно-Донецком направлении, пока не получил тяжелое ранение. Больше года провел в госпиталях, перенес пять операций. Сегодня, как ветеран, свое дело в борьбе с врагом продолжает через творчество.
«Сегодня я продолжаю служить Родине своим творчеством: воспитываю в молодёжи патриотизм, отправляю песни ребятам на фронт, чтобы поддержать их. А ещё — чтобы отдать дань памяти нашим погибшим героям. Они отдали самое ценное — свои жизни — в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Это война, и мы не имеем права забывать об этом», — поделился Николай.
Говоря о значимости подобных встреч, Маэстро отметил их абсолютную необходимость. По его словам, когда возникают проблемы, требующие участия власти — на таких встречах и мероприятиях он старается их озвучивать и выносить на обсуждение.
Ещё один участник, Александр Жигжитов с позывным Историк, — учитель с 35-летним стажем, ветеран труда и победитель конкурса «Учитель года» в Лесозаводске и Владивостоке. За его плечами не только педагогический, но и боевой опыт. В составе батальона «Тигр» он отправился фельдшером эвакуации освобождать Курскую область и находился там до марта прошлого года. Вернувшись к преподавательской деятельности, продолжает служить Родине, воспитывая подрастающее поколение.
«Ребята зовут туда обратно, в “Тигры”, и мне очень хочется вернуться. Но я прекрасно понимаю, что здесь, нам, ветеранам, которые прошли через определённые события, работы очень много, особенно в плане воспитания», — поделился Александр Жигжитов.
Он активно сотрудничает с комитетом по делам молодёжи Думы, проводит уроки мужества в школах города, в том числе на Русском острове. По его глубокому убеждению, дети сегодня гораздо правильнее понимают происходящее в стране, чем многие взрослые.
«Я провёл, наверное, уроков 50, не меньше, в разных школах Владивостока и Приморья. И я хорошо сейчас вижу, что дети третьего, пятого, седьмого класса гораздо правильнее понимают то, что сейчас происходит в нашей стране, чем некоторые взрослые», — отметил Историк.
Помимо педагогической деятельности, Александр Ильич занимается творчеством: он пишет песни и стихи, а сейчас учится в школе молодых драматургов, созданной при поддержке губернатора и министра культуры края. Отношения с Думой у него сложились давние и тесные, и он выразил надежду, что совместная работа хоть на шаг приблизит долгожданную победу.
В завершение встречи участникам вручили памятные подарки от «Единой России» и от компании «Приморский кондитер» — Алексею Березовскому, Михаилу Габасову, Евгению Дорохову, Александру Жигжитову, Николаю Жуку, Дмитрию Загуменникову, Денису Клепикову, Игорю Кузнецову, супруге Николая Мариенко, Даниилу Сеченову, Александру Славину.
Кроме того были анонсированы дальнейшие планы по отправке гуманитарных грузов и продолжению работы комиссии при администрации города по поддержке и интеграции участников СВО в мирную жизнь. Эта комиссия занимается широким спектром вопросов: от трудоустройства и жилья до протезирования и психологической помощи.