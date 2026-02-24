Помощь и открытый диалог: в Думе Владивостока прошла встреча с участниками СВО

Ярким примером эффективной совместной работы стала история с оказанием помощи трем медсестрам военного госпиталя, семьи которые ютились в зданиях барачного типа с печным отоплением. Как рассказал Артем Володин, обращение поступило от руководства лечебного учреждения. Выяснилось, что судьбы этих женщин неразрывно связаны с защитниками Отечества: у первой муж находится на передовой, она одна ухаживает за ребенком с ДЦП, у второй — старший сын погиб в ходе спецоперации, младший продолжает воевать в зоне СВО. У третьей муж погиб в 2024 году, она осталась одна с двумя детьми. Проживают эти семьи в старом бараке с печным отоплением. Благодаря оперативной помощи Думы, главы и администрации Владивостока, женщины получили небольшие, но благоустроенные квартиры и продолжают свой самоотверженный труд.