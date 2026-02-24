Российские бойцы уничтожили 5 укрытий и до 20 военных ВСУ

«Расчеты артиллерии совместно с операторами беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пять укрытий и до 20 единиц живой силы противника», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили передвижение живой силы противника на константиновском направлении. «Точными попаданиями операторы беспилотных систем остановили ротацию живой силы противника и уничтожили три укрытия с живой силой. Артиллеристы из 122-мм орудия Д-30 уничтожили два укрытия с живой силой до семи человек», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в населенном пункте Константиновка операторы беспилотников обнаружили и уничтожили полевой склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
Помимо этого, разведчики Южной группировки обнаружили ротацию на боевой бронированной машине «Козак» в районе Константиновки, и передали координаты операторам беспилотника «Молния», которые уничтожили технику прямым попаданием. Также был уничтожен автомобиль ВСУ, направлявшийся в населенный пункт.