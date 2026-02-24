Российские бойцы уничтожили 5 укрытий и до 20 военных ВСУ

В министерстве пояснили, что разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили передвижение живой силы противника на константиновском направлении. «Точными попаданиями операторы беспилотных систем остановили ротацию живой силы противника и уничтожили три укрытия с живой силой. Артиллеристы из 122-мм орудия Д-30 уничтожили два укрытия с живой силой до семи человек», — добавили в ведомстве.