Российские бойцы уничтожили 5 укрытий и до 20 военных ВСУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили 5 укрытий с живой силой и до 20 человек живой силы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты артиллерии совместно с операторами беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пять укрытий и до 20 единиц живой силы противника», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили передвижение живой силы противника на константиновском направлении. «Точными попаданиями операторы беспилотных систем остановили ротацию живой силы противника и уничтожили три укрытия с живой силой. Артиллеристы из 122-мм орудия Д-30 уничтожили два укрытия с живой силой до семи человек», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в населенном пункте Константиновка операторы беспилотников обнаружили и уничтожили полевой склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.

Помимо этого, разведчики Южной группировки обнаружили ротацию на боевой бронированной машине «Козак» в районе Константиновки, и передали координаты операторам беспилотника «Молния», которые уничтожили технику прямым попаданием. Также был уничтожен автомобиль ВСУ, направлявшийся в населенный пункт.