Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье похоронили погибшего на СВО Рустама Абдуллаева

Прощение провели 24 февраля в поселке Уральский.

Источник: Администрация Нытвенского муниципального округа

Жители поселка Уральский Нытвенского округа 24 февраля проводили в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Гвардии рядовой Абдуллаев Рустам Хашиевич погиб при исполнении воинского долга.

О гибели военнослужащего сообщили окружные власти. В некрологе отмечено, что Рустам Хашиевич проявил на передовой специальной военной операции мужество и героизм. Земляки в соцсетях пишут, что он ушел слишком рано, но успел совершить подвиг.

Администрация Нытвенского муниципального округа глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль постигшей утраты.