В Прикамье похоронили погибшего на СВО Рустама Абдуллаева

Жители поселка Уральский Нытвенского округа 24 февраля проводили в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Гвардии рядовой Абдуллаев Рустам Хашиевич погиб при исполнении воинского долга.
О гибели военнослужащего сообщили окружные власти. В некрологе отмечено, что Рустам Хашиевич проявил на передовой специальной военной операции мужество и героизм. Земляки в соцсетях пишут, что он ушел слишком рано, но успел совершить подвиг.
Администрация Нытвенского муниципального округа глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль постигшей утраты.