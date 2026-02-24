Хоценко отметил заслуги 86 омских воинов наградой «За участие в СВО»

В Омской области с 2024 года учреждена указом главы региона Виталия Хоценко медаль «За участие в специальной военной операции». По данным пресс-службы губернатора и правительства Омской области, этой награды удостоены уже 86 омских военнослужащих.
Отметим, что дизайн медали выбирали по итогам общественного голосования. На лицевой стороне размещена надпись «ЗА УЧАСТИЕ В СВО» и изображение тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», разработанной омскими конструкторами, а на оборотной стороне — герб Омской области и девиз «СИЛА В ПРАВДЕ!». Медаль носится на левой стороне груди.
Губернатор вручает награды как в ходе рабочих поездок в зону СВО, так и в Омской области бойцам, находящимся в отпуске или проходящим лечение после ранений.
«Важно, чтобы каждый наш боец чувствовал поддержку родного региона. Мы и дальше будем рядом — и на передовой, и дома», — подчеркнул Виталий Хоценко.
С начала СВО из Омской области при поддержке партии «Единая Россия» направлено свыше 3,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эту деятельность координирует Единый гуманитарный центр: только в 2025 году в зону проведения спецоперации отправлено 53 большегрузных автомобиля общим весом более 830 тонн. Эта работа продолжается в 2026 году.
Медаль «За участие в СВО» стала частью комплексной системы поддержки омских военнослужащих.
Также в регионе по поручению президента России Владимира Путина действует региональная программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Он азанимается подготовкой кадров для системы государственного и муниципального управления из числа ветеранов и участников СВО.