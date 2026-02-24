Ричмонд
Альметьевск вновь атакую беспилотники

Об этом сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.

Источник: Комсомольская правда

Альметьевск вновь атакую беспилотники. Об этом сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.

«Противник продолжил попытки атак на территорию нашей страны и республики применяя БПЛА. Работают оперативные и экстренные службы. Ситуация находится под контролем. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — обратилась к жителям руководитель района.

Хабутдинова уточнила, что на данный момент пострадавших нет. Инфраструктура и все системы жизнеобеспечения района работают в штатном режиме.

Также глава Альметьевска напомнила, что запрещается снимать и публиковать работу систем ПВО и последствия атак.

«Эти данные помогают противнику. В случае обнаружения фрагментов или обломков беспилотника — ни в коем случае не подходите к ним. О любых подозрительных находках немедленно сообщайте по номеру 112», — сказала Хабутдинова.

На фоне введения режима угрозы атаки БПЛА жителей попросили не подходить к окнам, укрыться лучше в коридоре, ванной или кладовой.

