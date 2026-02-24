Над Самарской областью утром сбили беспилотник

Утром 24 февраля в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией Самарской области был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Это один из 18 дронов, перехваченных за утро.
«Всего дежурными средствами ПВО 24 февраля были перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Семь аппаратов сбили над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской, Ростовской областями и над Азовским морем. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. Напомним, в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и отправку самолетов 24 февраля.