Над Самарской областью утром сбили беспилотник

24 февраля ПВО уничтожили 18 вражеских БПЛА над разными регионами, один из которых в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 февраля в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией Самарской области был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Это один из 18 дронов, перехваченных за утро.

«Всего дежурными средствами ПВО 24 февраля были перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Семь аппаратов сбили над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской, Ростовской областями и над Азовским морем. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. Напомним, в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и отправку самолетов 24 февраля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
