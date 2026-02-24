Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде разминировали 7 украинских БПЛА с 200 кг взрывчатки

Их перехватили над регионом в феврале.

Источник: УФСБ по Волгоградской области

В Волгоградской области взрывотехники регионального управления ФСБ обезвредили семь украинских БПЛА, которые киевские власти направили на гражданские и промышленные объекты в нашем регионе в феврале. Их удалось перехватить до того, как они сдетонируют. Как рассказали в ФСБ по Волгоградской области, общая масса взрывчатки, которой были оснащены беспилотники, составила порядка 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Каждый из беспилотников имел радиус поражения 500 метров. Сотрудники ФСБ рискуя жизнью предотвратили разрушительные последствия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше