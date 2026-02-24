В Волгограде разминировали 7 украинских БПЛА с 200 кг взрывчатки

В Волгоградской области взрывотехники регионального управления ФСБ обезвредили семь украинских БПЛА, которые киевские власти направили на гражданские и промышленные объекты в нашем регионе в феврале. Их удалось перехватить до того, как они сдетонируют. Как рассказали в ФСБ по Волгоградской области, общая масса взрывчатки, которой были оснащены беспилотники, составила порядка 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Каждый из беспилотников имел радиус поражения 500 метров. Сотрудники ФСБ рискуя жизнью предотвратили разрушительные последствия.
