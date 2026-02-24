Ричмонд
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 1,5 часа

Временные ограничения сняли в аэропорту Сочи днем 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи возобновил работу днем 24 февраля. Об этом сообщили в Росавиации. Временные ограничения сняли спустя 1,5 часа.

Работу аэропорта Сочи приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы. На территории курорта отражали атаку беспилотников.

В настоящее время опасности нет. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

В аэропорту Сочи на утро 24 февраля задерживались 98 рейсов, в Краснодаре — 12.

