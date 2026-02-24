Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 1,5 часа

Аэропорт Сочи возобновил работу днем 24 февраля. Об этом сообщили в Росавиации. Временные ограничения сняли спустя 1,5 часа.
Работу аэропорта Сочи приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы. На территории курорта отражали атаку беспилотников.
В настоящее время опасности нет. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.
В аэропорту Сочи на утро 24 февраля задерживались 98 рейсов, в Краснодаре — 12.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше