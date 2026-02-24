Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 24 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки за минувшие сутки вытеснили противника из населенного пункта Риздвянка Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» заняла выгодные позиции

Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, РСЗО, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Боровая, Новоосиново Харьковской области, Александровка и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковка и Шабельковка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 115 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 335 человек

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Водянское, Доброполье, Сергеевка ДНР, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и РСЗО.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах четырех населенных пунктов Запорожской области и села Великомихайловка Днепропетровской области.

«Противник потерял до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали до 70 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • шесть снарядов реактивной системы залпового огня;
  • 380 БПЛА самолетного типа.

