ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки за минувшие сутки вытеснили противника из населенного пункта Риздвянка Запорожской области.
Группировка «Север» заняла выгодные позиции
Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, РСЗО, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Боровая, Новоосиново Харьковской области, Александровка и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковка и Шабельковка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 115 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 335 человек
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Водянское, Доброполье, Сергеевка ДНР, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и РСЗО.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах четырех населенных пунктов Запорожской области и села Великомихайловка Днепропетровской области.
«Противник потерял до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали до 70 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- шесть снарядов реактивной системы залпового огня;
- 380 БПЛА самолетного типа.