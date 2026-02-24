Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС объявили об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщает официальное приложение МЧС.