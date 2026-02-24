Тульские десантники накрыли «Градом» пехоту ВСУ в лесах Сумской области. Видео

Тульские десантники накрыли огнем из РСЗО «Град» группу украинской пехоты, которая пыталась закрепиться в приграничной лесополосе. Кадры работы подразделений группировки войск «Север» на территории Сумской области публикует Минобороны.
Цель была выявлена операторами беспилотных летательных аппаратов. Воздушная разведка обнаружила скопление украинских военных при попытке оборудовать опорный пункт. Получив координаты, расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию и нанес удар полным пакетом реактивных снарядов по указанному квадрату.
«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей», — отметили в оборонном ведомстве.