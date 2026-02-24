Ричмонд
ПВО сбила летевшие на Крым украинские беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Еще четыре вражеских дрона уничтожены в первой половине дня над Черным морем и Татарстаном, проинформировали в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 9.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении..

По два вражеских дрона сбиты над территорией Республики Татарстан и акваторией Черного моря.

Силы ПВО утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

