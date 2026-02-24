Над территорией Татарстана 24 февраля уничтожены два украинских БПЛА

Над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО 24 февраля в период с 9 до 14 часов перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее мы сообщали, что третий раз за четыре дня над Альметьевском нависла угроза атаки беспилотников. В городе слышался вой сирен, детей в опасных зонах эвакуировали в укрытия, а администрация района посоветовала местным жителям укрыться в помещениях без окон.
Угрозу атаки БПЛА в Альметьевске сняли в 10:48.
