Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над территорией Татарстана 24 февраля уничтожены два украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО 24 февраля в период с 9 до 14 часов перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали, что третий раз за четыре дня над Альметьевском нависла угроза атаки беспилотников. В городе слышался вой сирен, детей в опасных зонах эвакуировали в укрытия, а администрация района посоветовала местным жителям укрыться в помещениях без окон.

Угрозу атаки БПЛА в Альметьевске сняли в 10:48.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше