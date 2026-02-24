«На сумском направлении действует 47-я оабр ВСУ. Примечательно, что применение глагола “действует” к подразделениям 47-й оабр все-таки неправильно. Бригада практически полностью лишилась парка самоходных гаубиц “Богдана”. За это стоит сказать спасибо расчетам БПЛА группировки “Север”, — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время украинские командование пытается компенсировать недостаток САУ старыми запасами советской артиллерии, такими как 2С1 «Гвоздика». «Самим военнослужащим 47-й оабр остается только участвовать в концертах и дешевых пиар-акциях, либо восполнять недостаток личного состава сводных штурмовых групп», — добавил представитель силовых структур.