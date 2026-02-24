Ричмонд
ТАСС: артиллерийская бригада ВСУ почти лишилась всех САУ «Богдана» в Сумах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Группировка войск «Север» уничтожила почти весь парк самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана» 47-й отдельной артиллерийской бригады (47-я оабр) ВСУ на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На сумском направлении действует 47-я оабр ВСУ. Примечательно, что применение глагола “действует” к подразделениям 47-й оабр все-таки неправильно. Бригада практически полностью лишилась парка самоходных гаубиц “Богдана”. За это стоит сказать спасибо расчетам БПЛА группировки “Север”, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время украинские командование пытается компенсировать недостаток САУ старыми запасами советской артиллерии, такими как 2С1 «Гвоздика». «Самим военнослужащим 47-й оабр остается только участвовать в концертах и дешевых пиар-акциях, либо восполнять недостаток личного состава сводных штурмовых групп», — добавил представитель силовых структур.

