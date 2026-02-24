«Ножа не было, я взял автомат»: российский боец рассказал жуткую историю, как сам ампутировал себе ногу в окопе

Боец СВО из Якутии Александр Федоров рассказал жуткую историю о том, как смог ампутировать себе ногу самостоятельно в окопе, без ножа. Об этом он рассказал в видеоинтервью Ruptly.
«Броник надеваю, и сразу под ногу полька. У меня ногу разорвало в двух местах. Прошло где-то пять или семь дней, у меня все загноилось. Ножа не было, я его потерял. Автомат беру, ну и стреляю. Около 20 раз стрелял. В кость попасть не мог. Потрясло меня вообще жестко. Адреналин, что ли», — вспомнил российский боец в разговоре с журналистами.
Он отметил, что обещал своей матери вернуться живым, так как является единственным сыном. В итоге сдержал слово, хотя пришлось испытать столько боли. Позже он подчеркнул, что не мог дождаться эвакуации в течение 10 дней. Все это время с ним на связи находились сослуживцы и поддерживали тяжелораненого бойца.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай на СВО, когда боец решается ампутировать себе ногу самостоятельно. Боец батальона «Ахмат» подорвался на мине. Травма сильно мешала ему ползти для эвакуации. Тогда он взял нож и ампутировал конечность.