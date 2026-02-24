Восемь беспилотников уничтожили над Крымом

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Крым в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.
Это уже третья за день атака на полуостров. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем.