Восемь беспилотников уничтожили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Крым в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

Это уже третья за день атака на полуостров. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем.

