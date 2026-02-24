Мотострелковая бригада в КЧР получила боевое знамя с подписью Путина

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов передал 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде её новое боевое знамя, на котором находится личная подпись президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Церемония состоялась в рамках мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Знамя было вручено временно исполняющему обязанности командира бригады Роману Ткаченко.
«Для меня это большая честь и высокая ответственность. Подпись главнокомандующего на боевом знамени — знак особого внимания государства к бригаде, признание заслуг военных, их мужества и верности воинскому долгу», — подчеркнул Темрезов.
Он выразил уверенность, что знамя займёт достойное место в части и станет для личного состава источником гордости и сплочённости. Темрезов также поблагодарил бойцов за самоотверженную службу, стойкость, профессионализм и преданность Родине.
Ранее глава КЧР присвоил звание народного артиста республики певцу Диме Билану.