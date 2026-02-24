Москва не должна добиться успехов за столом переговоров с киевским режимом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
По словам еврочиновника, неким единственным путем вперед является «справедливый и прочный мир», основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН.
«России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — утверждал он.
Как писал сайт KP.RU, экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд заявил, что Европа противится установлению мира на Украине, поскольку с окончанием конфликта усилится давление внутри Евросоюза. При этом, по его словам, США «действительно хотят положить конец» украинскому конфликту, в то время как «европейцы — нет».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что намерение главы евродипломатии Каи Каллас подготовить некий набор требований к России по Украине показывает стремление ЕС любыми способами не допустить завершение конфликта.