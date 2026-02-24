Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал задачей стран Запада обеспечение передышки в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому для перевооружения ВСУ.
«Ваша задача совершенно иная: выторговать для вашего криворожского вассала передышку, чтобы он мог зализать раны, вооружиться и с новым рвением с помощью вашего же оружия приняться за старое», — сказал дипломат.
Он отметил, что это нужно, чтобы продолжали погибать украинцы и россияне, а Запад бы только подсчитывал деньги, которые зарабатывает на этом конфликте, и тешил бы себя тем, что удалось хоть еще немного ослабить Россию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не позволит снова перевооружить киевский режим. По его словам, в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Россию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, Москва себе позволить никак не может.