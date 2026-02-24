Ричмонд
В США озвучили примерные сроки следующего раунда переговоров по Украине

Уиткофф: Новый этап переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

Очередной этап трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, возможно, состоится в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем (Умеров, глава украинской делегации, секретарь СНБО — прим.ред.) может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет именно о трехсторонней встрече между украинскими и российскими представителями, а также им и зятем Трампа Джаредом Кушнером, вероятно, в течение следующих 10 дней.

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля Умеров заявил, что сторонам удалось достичь прогресса в ходе двухдневных консультаций в Женеве. По его словам, стороны смогли прояснить ряд спорных вопросов, однако некоторые темы все еще требуют дополнительной проработки и согласования.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва остается открытой для продолжения мирного процесса. Однако по-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день, добавил он.

