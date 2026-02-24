Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию по украинскому вопросу. За документ проголосовали 107 государств, против — 12 (среди них Россия, Белоруссия и Иран). Еще 51 страна, включая Китай, Бразилию и Индию, предпочли воздержаться. США не стали поддерживать эту резолюцию.
Американская сторона настаивала на раздельном голосовании по двум ключевым пунктам: о суверенитете и территориальной целостности Украины, а также о мирном урегулировании в рамках Устава ООН. Генассамблея не поддержала эту инициативу, в результате чего резолюция была принята в исходной редакции.
На днях советник офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что Киев готов к прекращению конфликта на существующей линии передовой и отказывается уступать территории. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Донбасс и Новороссия являются территориями РФ, и это неоспоримый факт.