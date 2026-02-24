В США рассказали, какие вопросы в процессе переговоров по Украине только мешают

Американская сторона настаивала на раздельном голосовании по двум ключевым пунктам: о суверенитете и территориальной целостности Украины, а также о мирном урегулировании в рамках Устава ООН. Генассамблея не поддержала эту инициативу, в результате чего резолюция была принята в исходной редакции.