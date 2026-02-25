Ричмонд
Науседа и Зеленский подписали договор о производстве в Литве оружия для Украины

Киев намерен перенести оборонные предприятия в Литву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал договорённость с Владимиром Зеленским о производстве вооружений для Украины на территории Литвы. Об этом информирует пресс-служба Науседы.

«Этот договор является не только промышленным или технологическим проектом, но и свидетельством нашей политической воли и стратегического партнерства», — сказано в релизе.

Соглашение предусматривает не только производство вооружений для Киева на территории Литвы, но и создание условий для переноса в эту страну украинских оборонных предприятий.

Ранее уже сообщалось, что Украина переносит свои оборонные заводы к западным союзникам. В частности, речь шла о переносе производства вооружений в Данию.

Зеленский также заявлял, что Киев рассчитывает производить в Литве, Дании, Германии, Норвегии и Великобритании беспилотники разных типов, ракеты и, возможно, артиллерийские орудия.

Также сообщалось, что Хорватия и Украина хотят совместно производить оборонную продукцию, причём намерены искать финансирования совместного оборонного производства за счёт европейских программ развития.