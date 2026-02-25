Возгорание трансформатора стало причиной взрыва на левом берегу в Киеве

На Украине назвали причину мощного взрыва, прозвучавшего в Киеве вечером во вторник 24 февраля. Речь идёт о взрыве трансформатора, информирует издание «Страна».
«Причиной взрыва на левом берегу Киева стало возгорание трансформатора», — сказано в публикации в Telegram-канале издания.
Сообщается, что взрыв произошёл в отсутствие воздушной тревоги.
Похожее ЧП случилось в Киеве ночью 8 февраля. Вблизи одного из многоквартирных жилых домов взорвалась трансформаторная подстанция. Это произошло в районе Оболони (историческая территория на севере города).
Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Ранее министр энергетики Шмыгаль назвал критической ситуацию в Киеве.