Возгорание трансформатора стало причиной взрыва на левом берегу в Киеве

Взрыв произошёл в отсутствие воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

На Украине назвали причину мощного взрыва, прозвучавшего в Киеве вечером во вторник 24 февраля. Речь идёт о взрыве трансформатора, информирует издание «Страна».

«Причиной взрыва на левом берегу Киева стало возгорание трансформатора», — сказано в публикации в Telegram-канале издания.

Сообщается, что взрыв произошёл в отсутствие воздушной тревоги.

Похожее ЧП случилось в Киеве ночью 8 февраля. Вблизи одного из многоквартирных жилых домов взорвалась трансформаторная подстанция. Это произошло в районе Оболони (историческая территория на севере города).

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее министр энергетики Шмыгаль назвал критической ситуацию в Киеве.

