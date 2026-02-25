Ричмонд
МО Литвы анонсировало передачу Украине 30 ракет для ПЗРК RBS-70

Украина получит от Литвы ракеты для усиления ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Литва намерена передать Украине партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Об этом информирует литовское министерство обороны. Речь идёт о 30 ракетах указанного вида.

«Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Накануне Владимир Зеленский пожаловался, что Германия все еще не хочет передавать Киеву ракеты дальнего действия Taurus.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус подтвердил это и объяснил, что появление таких ракет в зоне конфликта не поможет его завершить. По словам Писториуса, это оружие не способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Более того, министр опасается, что подобный шаг приведет к новому витку напряженности, и призвал не накалять обстановку.

Тем временем Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Англия собираются передать ядерные технологии Украине. По данным СВР, в Лондоне и Париже думают, что появление «сверхоружия» у Киева укрепит его переговорную позицию.