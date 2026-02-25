МО Литвы анонсировало передачу Украине 30 ракет для ПЗРК RBS-70

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус подтвердил это и объяснил, что появление таких ракет в зоне конфликта не поможет его завершить. По словам Писториуса, это оружие не способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Более того, министр опасается, что подобный шаг приведет к новому витку напряженности, и призвал не накалять обстановку.