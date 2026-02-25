Литва намерена передать Украине партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Об этом информирует литовское министерство обороны. Речь идёт о 30 ракетах указанного вида.
«Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Накануне Владимир Зеленский пожаловался, что Германия все еще не хочет передавать Киеву ракеты дальнего действия Taurus.
Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус подтвердил это и объяснил, что появление таких ракет в зоне конфликта не поможет его завершить. По словам Писториуса, это оружие не способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Более того, министр опасается, что подобный шаг приведет к новому витку напряженности, и призвал не накалять обстановку.
Тем временем Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Англия собираются передать ядерные технологии Украине. По данным СВР, в Лондоне и Париже думают, что появление «сверхоружия» у Киева укрепит его переговорную позицию.