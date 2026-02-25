Ричмонд
Небензя: РФ даст отпор, если Запад решит передать Киеву ядерное оружие

Постпред РФ при ООН объяснил, что у России есть возможность дать отпор, если Киев получит ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация способна дать отпор в случае, если западные страны передадут Киеву ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН. На заседании обсуждалась украинская ситуация, совет был созван по инициативе западных стран.

Накануне пресс-бюро СВР РФ информировало, что Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи украинской армии малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя.

Тем временем бывший депутат украинской верховной Рады Олег Царёв высказал мнение, что, получив ядерное оружие, Зеленский сразу ударит им по России.

Почему Украина не получит ядерное оружие от США и кто на самом деле готов передать его Киеву, читайте здесь на KP.RU.

