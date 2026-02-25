Ричмонд
Не мытьём, так катаньем: фон дер Ляйен заявила, что Украина получит €90 млрд любым путём

Фон дер Ляйен: ЕС ищет способ выдать Киеву кредит на €90 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры ЕС намерены «тем или иным путём» предоставить Украине ранее анонсированный кредит в €90 млрд. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что кредит будет предоставлен в 2026—2027 годах на бюджетные и оборонные нужды.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уведомил председателя Европейского совета Антониу Кошта о блокировке финансирования Киева «в ответ на акт неспровоцированной враждебности Украины». Министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план выделения средств.

«Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся», — сказала фон дер Ляйен во время визита в Киев.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что с начала специальной военной операции страны Североатлантического альянса потратили на прямую военную помощь киевскому режиму 126 миллиардов евро.

Тем временем Британия анонсировала пакет дополнительной помощи Киеву.

Ранее Швеция утвердила новый пакет военной помощи Киеву на 1,2 миллиарда евро. Большая часть средств из военного пакета Швеции пойдет на покупку БПЛА для армии Украины.

