Военкомы застрелили мужчину в Кривом Роге, его хотели мобилизовать насильно

В то же время издание «Страна» рассказывает об избиении сотрудниками ТЦК водителя фуры в Нововолынске. По информации издания, военкомы затащили мужчину в свой бус, избили его и выбросили на обочину, когда выяснилось, что он имеет отсрочку от мобилизации.