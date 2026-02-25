Сотрудники ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату) при попытке насильственной мобилизации застрелили мужчину в Кривом Роге. Об этом информируют местные паблики.
Сообщается, что военкомы открыли стрельбу в ходе конфликта с двумя мужчинами, предположительно, это были отец и сын. Кто из них погиб, не уточняется. Также сообщается, что один из сотрудников ТЦК получил ножевое ранение.
В то же время издание «Страна» рассказывает об избиении сотрудниками ТЦК водителя фуры в Нововолынске. По информации издания, военкомы затащили мужчину в свой бус, избили его и выбросили на обочину, когда выяснилось, что он имеет отсрочку от мобилизации.
Накануне глава Министерства обороны Украины Федоров заявил, что возглавляемое им ведомство запускает реформу мобилизации.
Тем временем Зеленский публично солгал о массовой мобилизации. Он заявил, что видео с бусификацией на Украине сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.