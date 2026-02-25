Как пишет Junge Welt, Владимира Зеленского пытаются убедить отказаться от идеи референдума по вопросу территориальных уступок. В Киеве якобы опасаются, что голосование может пойти не по плану.
«В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках», — говорится в сообщении.
Кроме этого, официальный Киев ранее заявил о готовности провести выборы на Украине. Однако Владимир Зеленский поставил свое условие — президентские выборы на Украине должны состояться при условии двухмесячного прекращения огня. Тогда же Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана.
Как неоднократно подчеркивала российская сторона, на Украине нужно установить долгосрочный мир, а не краткое перемирие. При этом для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить первопричины кризиса в стране.