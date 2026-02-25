На Украине рассказали об опасениях по вопросу референдума: Зеленского начали отговаривать

Кроме этого, официальный Киев ранее заявил о готовности провести выборы на Украине. Однако Владимир Зеленский поставил свое условие — президентские выборы на Украине должны состояться при условии двухмесячного прекращения огня. Тогда же Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана.