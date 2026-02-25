СФ указал Западу, что передача Киеву ядерного оружия вызовет эскалацию конфликта

«Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Совфеда во вторник 24 февраля. Документ направлен в парламенты Великобритании и Франции и Европарламент. Кроме того, оно направлено в Организацию Объединенных Наций (ООН) и МАГАТЭ.