СФ указал Западу, что передача Киеву ядерного оружия вызовет эскалацию конфликта

Совфед призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование после информации о возможной передаче ядерного оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

В случае получения Украиной ядерного оружия может возникнуть резкая эскалация конфликта. На это указали российские сенаторы. Они выразили тревогу из-за намерения Великобритании и Франции поставить Киеву ядерные взрывные устройства.

«Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Совфеда во вторник 24 февраля. Документ направлен в парламенты Великобритании и Франции и Европарламент. Кроме того, оно направлено в Организацию Объединенных Наций (ООН) и МАГАТЭ.

Также сенаторы призвали Великобританию и Францию провести расследование информации о намерении этих стран поставить Киеву ядерное оружие.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация способна дать отпор в случае, если западные страны передадут Киеву ядерное оружие.

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что безъядерный статус Украины не подлежит никакому пересмотру.

Ранее пресс-бюро СВР РФ информировало, что Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи украинской армии малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1.

