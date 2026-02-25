Начальник расчета БПЛА штурмовой роты из Слюдянки погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 25 февраля. В зоне проведения спецоперации погиб Владимир Лисин из Слюдянки. 1 октября 2025 года мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ. 16 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания начальник расчета БПЛА штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона гвардии рядовой Владимир Лисин погиб.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Байкальска Василий Темгеневский, родился Владимир 25 марта 1987 года в семье железнодорожников в Слюдянке, учился в школе-интернате № 1. После окончания учёбы начал свою трудовую деятельность вахтовым методом. В 2024 году переехал на постоянное место жительства в Утулик, к сестре. У него осталась несовершеннолетняя дочь.
