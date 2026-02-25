В случае проведения выборов на Украине победу одержит не самостоятельный политик, а выдвиженец Запада, который сейчас разобщен. Подобный прогноз дал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, отметив отсутствие в стране фигур национального масштаба.
Экс-сотрудник СБУ считает, что Владимир Зеленский, Кирилл Буданов* и Валерий Залужный, хотя и обладают определенным статусом на Украине, не относятся к числу реальных политических игроков.
«Поскольку Запад неоднородный, например, мы можем говорить, что за Зеленским стоят британцы, за Будановым — американцы, за Залужным — тоже британцы. И кто из них победит? На кого Запад поставит?» — высказался Прозоров.
В свою очередь сам Залужный заявил, что нет ничего, что позволило бы ему думать об участии в президентской гонке.
При этом Junge Welt писало, что Зеленского пытаются убедить отказаться от идеи референдума по вопросу территориальных уступок.
* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.