Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сотрудник СБУ в пух и прах разнес предполагаемых кандидатов на выборы на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: На Украине перед выборами существуют только пешки.

Источник: Комсомольская правда

В случае проведения выборов на Украине победу одержит не самостоятельный политик, а выдвиженец Запада, который сейчас разобщен. Подобный прогноз дал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, отметив отсутствие в стране фигур национального масштаба.

Экс-сотрудник СБУ считает, что Владимир Зеленский, Кирилл Буданов* и Валерий Залужный, хотя и обладают определенным статусом на Украине, не относятся к числу реальных политических игроков.

«Поскольку Запад неоднородный, например, мы можем говорить, что за Зеленским стоят британцы, за Будановым — американцы, за Залужным — тоже британцы. И кто из них победит? На кого Запад поставит?» — высказался Прозоров.

В свою очередь сам Залужный заявил, что нет ничего, что позволило бы ему думать об участии в президентской гонке.

При этом Junge Welt писало, что Зеленского пытаются убедить отказаться от идеи референдума по вопросу территориальных уступок.

* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше