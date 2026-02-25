Ричмонд
ВС РФ отразили контратаку штурмовиков украинской Нацгвардии возле Купянска

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку штурмовых подразделений бригады украинской Нацгвардии в районе села Петровка, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й гвардейской общевойсковой армии отражена контратака штурмовых подразделений бригады Нацгвардии в районе Петровки. Уничтожена боевая бронированная машина HMMWV производства США и три боевика», — сказал Бигма.

