Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований ВСУ на добропольском направлении, уничтожив замаскированные позиции противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийские расчеты гаубиц “Гиацинт-Б” 120-й гвардейской дивизии морской пехоты в составе группировки войск “Центр” нанесли огневое поражение по замаскированным позициям противника, сорвав ротацию его формирований на добропольском направлении специальной военной операции», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе боевой работы по воздушной разведке оператор БПЛА подразделения войск беспилотных систем соединения обнаружил замаскированные позиции противника. После доразведки выявленных целей противника было принято решение на оперативное огневое поражение артиллерийскими расчетами дивизии.

Отмечается, что по данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, цель была успешно уничтожена.

