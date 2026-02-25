Расчеты ударных беспилотников сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

«Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожили живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на красноармейском направлении», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что воздушная разведка оперативно обнаружила скопления военных ВСУ и передала их координаты на пункты управления для нанесения точечного огневого поражения.
В министерстве подчеркнули, что благодаря профессиональной работе операторов БПЛА различного типа украинские боевики были уничтожены непосредственно в укрытиях, а также в ходе попытки перемещения вдоль лесополос.