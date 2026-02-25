Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники ВСУ

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что расчет ЗРК засек разведывательные дроны самолетного типа противника, которые собирали данные о позициях войск. После получения команды на выдвижение, расчет ЗРК «Тор-М2» в считанные минуты выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск. Затем расчет совершил пуски ракет, которые попали точно в цели.
В министерстве пояснили, что за охрану и оборону ЗРК «Тор» отвечает мобильная огневая группа, которая действует совместно с расчетом пока комплекс находится в боевой работе. У группы на вооружении находятся все необходимое для защиты ЗРК: стрелковое оружие, автоматические ружья и комплекс радиоэлектронной борьбы.
В подразделении для ускорения взаимодействия между службами были созданы диспетчерские, объединяющие в себе рабочие места для дежурных офицеров по РЭБ, БПЛА и ПВО. Это позволяет в кратчайшие сроки выявить маршрут движения воздушной цели, точки взлета, места расположения операторов, а также своевременно дать команду на их уничтожение.