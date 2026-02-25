Расчет «Мста-С» поразил «Краснополем» укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области

«В зоне проведения специальной военной операции операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили фортификационные сооружения ВСУ, замаскированные в лесополосах в Днепропетровской области. Противник использовал хорошо укрепленные позиции для длительного удержания участка обороны. Координаты целей были переданы расчету 152-мм самоходной гаубицы “Мста-С”. Артиллеристы после обработки данных и наведения на цели произвели серию выстрелов высокоточными боеприпасами “Краснополь”, — информировали в ведомстве.
Там отметили, что корректировка осуществлялась расчетом БПЛА, который сопровождал полет управляемого боеприпаса до момента успешного поражения укрепленного узла обороны ВСУ. Объективный контроль подтвердил прямое попадание в долговременные огневые точки и блиндажи, глубоко закопанные под землей, а также уничтожение живой силы и средств связи противника.
В министерстве отметили, что применение высокоточного боеприпаса позволило гарантированно поразить цели с первого залпа, минимизируя расход боеприпасов и исключить необходимость повторного захода орудия на огневые позиции, что обеспечило скрытность и живучесть артиллерийского расчета.
В Минобороны подчеркнули, что при ведении боевой работы расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи, а применяют отечественные средства связи и управления.