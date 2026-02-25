Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет «Мста-С» поразил «Краснополем» укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» высокоточными боеприпасами «Краснополь» поразил укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В зоне проведения специальной военной операции операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили фортификационные сооружения ВСУ, замаскированные в лесополосах в Днепропетровской области. Противник использовал хорошо укрепленные позиции для длительного удержания участка обороны. Координаты целей были переданы расчету 152-мм самоходной гаубицы “Мста-С”. Артиллеристы после обработки данных и наведения на цели произвели серию выстрелов высокоточными боеприпасами “Краснополь”, — информировали в ведомстве.

Там отметили, что корректировка осуществлялась расчетом БПЛА, который сопровождал полет управляемого боеприпаса до момента успешного поражения укрепленного узла обороны ВСУ. Объективный контроль подтвердил прямое попадание в долговременные огневые точки и блиндажи, глубоко закопанные под землей, а также уничтожение живой силы и средств связи противника.

В министерстве отметили, что применение высокоточного боеприпаса позволило гарантированно поразить цели с первого залпа, минимизируя расход боеприпасов и исключить необходимость повторного захода орудия на огневые позиции, что обеспечило скрытность и живучесть артиллерийского расчета.

В Минобороны подчеркнули, что при ведении боевой работы расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи, а применяют отечественные средства связи и управления.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше