Расчеты «Торнадо-С» уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с подразделениями БПЛА войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач продолжают планомерно уничтожать противника в зоне проведения СВО. В этот раз расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области, отметили в Минобороны РФ.
«Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО “Торнадо-С” в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника», — говорится в сообщении военного ведомства.
РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной компьютеризованной системой, навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары, подчеркнули в Минобороны РФ.
«Работает строго одна установка. Во-первых — огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно, во-вторых — так значительно проще маневрировать, уходить от возможной “ответки” вражеской артиллерии», — отметили в МО РФ.
Благодаря слаженным действиям «Торнадо-С» сразу после удара на максимальной скорости покидает опасный район, а через несколько минут может нанести очередной уже с другой огневой позиции. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие, сообщили в министерстве обороны России.
Перезаряжание РСЗО «Торнадо-С» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям, рассказали в российском военном ведомстве.