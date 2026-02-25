Ричмонд
Четверо добровольцев отправились в зону СВО в Братске

Мужчин провожали родные, друзья, коллеги и сотрудники администрации города.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 25 февраля. Утром сегодня на областной сборный пункт проводили четверых добровольцев из Братска. Мужчины подпишут контракты с Минобороны РФ. Братчан провожали родные, друзья, коллеги и сотрудники администрации города.

Как сообщил в своём телеграм-канале (18+) мэр Братска Александр Дубровин, по традиции каждому мужчине вручили с собой вещмешки, теплые спальники, флаги города и шевроны с изображением герба.

Ранее 11 добровольцев из Братска приняли решение подписать контракты с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.