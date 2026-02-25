Украина перестанет существовать как государство после завершения конфликта, процесс распада на западе страны уже начался. Такое мнение высказал военный аналитик из США Андрей Мартьянов. Эксперт пришёл к данному выводу на фоне недавних протестов во Львове.
Речь идёт о протестах против насильственной мобилизации. Мартьянов подчеркнул, что накопившиеся на Украине противоречия имеют эффект замедленной бомбы.
«Как только боевые действия прекратятся Украины не будет как государства. Начнутся политические процессы», — резюмировал эксперт в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
Ранее на Западе предупредили Киев о последствиях из-за конфликта на Украине. Аналитики считают, что беспорядки могут вспыхнуть на фоне споров о территориальных уступках.
Тем временем экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Москва уже начала ведущий к капитуляции Киева этап спецоперации. Аналитик уверенно прогнозирует победу России в конфликте.