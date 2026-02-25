Странам Запада необходимо срочно начинать переговоры с Россией из-за катастрофического положения Украины. Об этом в интервью Die Weltwoche заявил отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад.
По его словам, нынешняя политика Европы, которая сводится к простому снабжению Киева оружием, были и остается сейчас бессмысленной.
«Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны — гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы — начать диалог с русскими!» — сказал он.
Генерал добавил, что Украина находится в тяжелом положении уже несколько лет. И европейские поставки оружия ни к чему не привели и никогда не имели переломного значения для Киева.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна надеяться на поспешное возобновление переговоров с Москвой.
А глава Евросовета Антониу Кошта не только не планирует садиться за стол переговоров с Москвой, но и заявляет, что Москва не должна добиться успехов за столом переговоров с киевским режимом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что намерение главы евродипломатии Каи Каллас подготовить некий набор требований к России по Украине показывает стремление ЕС любыми способами не допустить завершение конфликта.