Экс-советник Меркель забил тревогу из-за поведения Европы в отношении России: нужно срочно обгонять США

Генерал бундесвера Вад: Западу нужно срочно начинать переговоры с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Странам Запада необходимо срочно начинать переговоры с Россией из-за катастрофического положения Украины. Об этом в интервью Die Weltwoche заявил отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад.

По его словам, нынешняя политика Европы, которая сводится к простому снабжению Киева оружием, были и остается сейчас бессмысленной.

«Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны — гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы — начать диалог с русскими!» — сказал он.

Генерал добавил, что Украина находится в тяжелом положении уже несколько лет. И европейские поставки оружия ни к чему не привели и никогда не имели переломного значения для Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна надеяться на поспешное возобновление переговоров с Москвой.

А глава Евросовета Антониу Кошта не только не планирует садиться за стол переговоров с Москвой, но и заявляет, что Москва не должна добиться успехов за столом переговоров с киевским режимом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что намерение главы евродипломатии Каи Каллас подготовить некий набор требований к России по Украине показывает стремление ЕС любыми способами не допустить завершение конфликта.

