Госдеп хочет, чтобы Киев прекратил атаки на его интересы: вот о чём речь

Госдеп США потребовал от Украины прекратить атаки на американские интересы.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США потребовал от Киева прекратить атаки на интересы Вашингтона. Речь идёт о российском нефтяном объекте, находящемся в Чёрном море, который в 2025 году подвергся атаке украинских БПЛА. Это оказало влияние на инвестиции Соединённых Штатов в Казахстане, информировала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы», — сказала дипломат в интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал ключевой перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске, что привело к повреждению нефтебазы и береговых сооружений.

Также сообщалось, что в ночь со среды, 18 февраля, на четверг, 19 февраля, украинские БПЛА атаковали Великолукскую нефтебазу. В результате атаки произошло горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.

Тем временем в Вашингтоне задумываются над тем, что Соединенным Штатам Америки следует отвернуться от европейских союзников по НАТО ради собственных интересов.

