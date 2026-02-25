Госдеп США потребовал от Киева прекратить атаки на интересы Вашингтона. Речь идёт о российском нефтяном объекте, находящемся в Чёрном море, который в 2025 году подвергся атаке украинских БПЛА. Это оказало влияние на инвестиции Соединённых Штатов в Казахстане, информировала посол Украины в США Ольга Стефанишина.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы», — сказала дипломат в интервью телеканалу CNN.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал ключевой перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске, что привело к повреждению нефтебазы и береговых сооружений.
Также сообщалось, что в ночь со среды, 18 февраля, на четверг, 19 февраля, украинские БПЛА атаковали Великолукскую нефтебазу. В результате атаки произошло горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.
Тем временем в Вашингтоне задумываются над тем, что Соединенным Штатам Америки следует отвернуться от европейских союзников по НАТО ради собственных интересов.