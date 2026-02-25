Госдеп хочет, чтобы Киев прекратил атаки на его интересы: вот о чём речь

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы», — сказала дипломат в интервью телеканалу CNN.