Пленный солдат ВСУ рассказал о столкновении с легендарным экипажем «Алеши»

ВС РФ взяли в плен военного ВСУ, он участвовал в бою с танком «Алеша».

Источник: Комсомольская правда

Пленный украинский военный Сергей Мыхайлов, оказавшийся контрразведчиком и агентом СБУ, рассказал ТАСС о своем участии в бою с экипажем российского танка «Алеша» в Запорожской области в 2023 году.

«И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три “Козака” и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. “Алеша” — ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в 2023 году в Запорожской области экипаж танка «Алеша» в одиночку остановил украинскую бронегруппу. В неравном бою было уничтожено восемь единиц вражеской техники. По данным Минобороны РФ и самого пленного, потери противника убитыми и ранеными превысили 100 человек.

Как ранее писал KP.RU, в составе экипажа легендарного танка были командиры Леваков и Баксиков, а также наводчик Неустроев. Механик-водитель Евсеев к тому времени уже был ранен, поэтому поддержку оказывал оператор БПЛА Гаврилов, корректировавший движение и стрельбу.

Позднее президент РФ Владимир Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша» в Кремле.

